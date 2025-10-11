Giornate della salute a Linosa | oltre 500 visite specialistiche screening e consulenze in 3 giorni

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse con grande partecipazione a Linosa le “Giornate della Salute” organizzate dall’Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation (LCIF), che ha messo a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - salute

Terni, in piazza della Repubblica tre giornate di controlli gratuiti 'Misura la tua salute'

Camminata della salute, saranno due giornate nel segno del benessere

Terni, in piazza della Repubblica tre giornate di controlli gratuiti 'Misura la tua salute'

giornate salute linosa oltreAsp di Palermo, 'Giornate della salute' a Linosa - Dopo gli open day della scorsa primavera a Lampedusa, l'Asp di Palermo estende l'intervento sanitario itinerante a Linosa dove, dall'8 al 10 ottobre, si terranno le "Giornate della salute", organizzat ... Come scrive ansa.it

giornate salute linosa oltreL'Asp di Palermo annuncia: dall’8 al 10 ottobre le «Giornate della Salute» a Linosa - Attenzione particolare ai bambini e alla prevenzione primaria ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giornate Salute Linosa Oltre