Giornate della salute a Linosa | oltre 500 visite specialistiche screening e consulenze in 3 giorni

Si sono concluse con grande partecipazione a Linosa le “Giornate della Salute” organizzate dall’Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation (LCIF), che ha messo a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it