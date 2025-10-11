Giornata per le Vittime del Lavoro | a Ponente 6 denunce ogni giorno

Ilsecoloxix.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi otto mesi del 2025 la provincia di Imperia è l’unica in Liguria che vede il numero di incidenti in crescita. Tafaria (Cisl): “Un’emergenza. Servono badge elettronico e più controlli nei cantieri”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

