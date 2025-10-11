Giornata mondiale missionaria 2025

L'Unità Pastorale S. Stefano e-m. - Immacolata - S. Pio X organizza anche quest'anno la insieme al GMA (Gruppo Missioni Africa) Ets - "Il Sorriso di Marianeve"!L'evento sarà articolato in due giornate: sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.Saranno presenti padre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Oggi è la giornata mondiale della Salute Mentale Ricorda: non devi sempre essere al massimo. La mente, come il corpo, ha bisogno di riposo, gentilezza e pazienza. Chiediamo aiuto se ne sentiamo il bisogno; la terapia non è più un tabù. Prendiamoci cura - X Vai su X

10 OTTOBRE – GIORNATA MONDIALE DELLA SINDROME DI X FRAGILE Il Comune di Marsciano, con una luce blu che illumina la scuola IV Novembre, si unisce alle iniziative nazionali per sensibilizzare la cittadinanza sulla Sindrome di X Fragile. È la form Vai su Facebook

VATICANO - Il Cardinale Tagle sulla Giornata Missionaria Mondiale: "E' la nostra partecipazione alla missione comune della Chiesa" - "Partecipare e contribuire alla Giornata Missionaria Mondiale sono un atto di missione, generosità e solidarietà. Da fides.org

Diocesi di Acireale celebra l’ottobre missionario - La Chiesa di Acireale si prepara a vivere con rinnovato impegno l’Ottobre Missionario 2025, un tempo speciale di preghiera e testimonianza, culminante nella Giornata Missionaria Mondiale che si celebr ... Secondo ilsycomoro.it