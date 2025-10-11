Giornata mondiale del pane gli studenti realizzano le sculture ispirate a sette mestieri

Un gesto antico e universale, quello di impastare il pane, diventa linguaggio artistico e simbolo di identità artigiana. Da questa idea nasce ‘Arti e Mestieri: gesti che nutrono’, progetto promosso da Confartigianato Ferrara e dal Liceo Artistico Dosso Dossi in occasione della Giornata mondiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it