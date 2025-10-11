Giornata di studi per Franco Anelli | Giurista e rettore acuto e rigoroso Eredità preziosa per gli studenti

"Studioso fine e rigoroso, docente appassionato e mai banale, professionista acuto e apprezzato, rettore equilibrato e brillante". Così la rettrice dell’ Università Cattolica, Elena Beccalli, ricorda il suo predecessore Franco Anelli, che ha guidato l’ateneo dal primo gennaio 2013 fino al giorno della sua morte, il 23 maggio 2024. Per lui - e su di lui - è stata organizzata una prima giornata di studi: Stefano Solimano, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e il professore Giovanni D’Angelo hanno invitato colleghi, amici e professionisti a ricostruirne la poliedrica figura e l’eredità lasciata dal giurista e rettore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornata di studi per Franco Anelli: "Giurista e rettore acuto e rigoroso. Eredità preziosa per gli studenti"

In Cattolica il ricordo di Franco Anelli, giurista e rettore - Convegno in memoria di Franco Anelli, illustre giurista e rettore, la professoressa Elena Beccalli sottolinea la sua poliedricità e il suo lascito accademico ... Scrive msn.com