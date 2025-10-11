Giornata delle Bambine | Unicef 122 Milioni Non Vanno a Scuola e Il Matrimonio Infantile Persiste

Giornata delle Bambine: L’Allarme Unicef, Milioni di Vite Negate Tra Scuola e Matrimoni Precoci. In occasione della Giornata delle Bambine, l’Unicef lancia un grido d’allarme globale, dipingendo un quadro preoccupante sulla condizione di milioni di ragazze in tutto il mondo. I numeri sono impietosi e rivelano un’emergenza che mina il futuro di intere generazioni: 122 milioni di bambine non frequentano la scuola, una su cinque si sposa durante l’infanzia e un terzo giustifica la violenza. Istruzione Negata: 122 Milioni di Ragazze Senza Scuola. Il dato più sconcertante riguarda l’accesso all’istruzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giornata delle Bambine: Unicef, 122 Milioni Non Vanno a Scuola e Il Matrimonio Infantile Persiste

