SERIE C FEMMINILE Inizia il campionato di serie C femminile con l’esordio casalingo della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Dopo la retrocessione dalla B2 dello scorso anno, il ringiovanimento della rosa (alcune giocatrici esperte sono andate via per giocare in B2 in altre squadre ) e il cambio di guida tecnica (da Rossi a Alberti), la serie C della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri è pronta alla prima giornata del girone B. Alle 21 al al PalaAzzurri di Grosseto arriva il Progetto Volley Bottegone Pistoia. La società del presidente Riccardo Tinacci ha deciso di cambiare tutto a partire dallo staff tecnico con l’arrivo di Elisabetta Alberti sulla panchina biancorossa e di rinunciare alle serie B2, per fare crescere soprattutto le più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgio Peri, si inizia in C