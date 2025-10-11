Giorgio Peri si inizia in C
SERIE C FEMMINILE Inizia il campionato di serie C femminile con l’esordio casalingo della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Dopo la retrocessione dalla B2 dello scorso anno, il ringiovanimento della rosa (alcune giocatrici esperte sono andate via per giocare in B2 in altre squadre ) e il cambio di guida tecnica (da Rossi a Alberti), la serie C della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri è pronta alla prima giornata del girone B. Alle 21 al al PalaAzzurri di Grosseto arriva il Progetto Volley Bottegone Pistoia. La società del presidente Riccardo Tinacci ha deciso di cambiare tutto a partire dallo staff tecnico con l’arrivo di Elisabetta Alberti sulla panchina biancorossa e di rinunciare alle serie B2, per fare crescere soprattutto le più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giorgio - peri
Memorial Loverenti. Bene la ’Giorgio Peri’
Terzo concentramento under 14 in riva al mare nella Palestra comunale di Marina di Grosseto di Via Maroncelli. Sabato prossimo, 11 Ottobre prima partita ore 15.30 dove le ragazze targate Giorgio Peri se la vedranno con l'invicta volley e alle 17 contro la Pall - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Peri, si inizia in C - Inizia il campionato di serie C femminile con l’esordio casalingo della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Segnala lanazione.it
Memorial Loverenti. Bene la ’Giorgio Peri’ - Buone sensazioni per le ragazze di coach Elisabetta Alberti al ’Memorial Lavorenti 2025’ per la prima squadra della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri di serie C. Come scrive lanazione.it