Giorgia Meloni nella bufera nera dopo il discorso a Firenze

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sostenuto che la sinistra italiana sia «più fondamentalista di Hamas» durante il comizio, a Firenze, per la chiusura della campagna elettorale delle imminenti elezioni regionali in Toscana, a cui il centrodestra candida il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. È un paragone che non ha molto senso dato che Hamas, il gruppo islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza, è considerato un'organizzazione terroristica, e ha un'ala militare oltre a quella politica. In Toscana si vota per le elezioni regionali domenica e lunedì. Sul palco Meloni ha anche accusato i suoi avversari di essere «prigionieri di un radicalismo ideologico che non sanno più come saziare e gli impedisce di ragionare con razionalità e responsabilità».