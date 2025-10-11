Giorgia Meloni nella bufera dopo il comizio di Firenze | il paragone con Hamas scatena la rete
Il comizio di Giorgia Meloni a Firenze ha acceso un’ondata di polemiche. Durante la chiusura della campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali in Toscana, la presidente del Consiglio ha dichiarato che la sinistra italiana sarebbe «più fondamentalista di Hamas». Un’affermazione che ha immediatamente scatenato reazioni durissime, sia nel mondo politico che sui social. Il paragone ha sorpreso molti osservatori, considerando che Hamas è riconosciuto a livello internazionale come un’organizzazione terroristica con un’ala militare attiva nella Striscia di Gaza. L’intervento di Meloni è avvenuto mentre il centrodestra sostiene il candidato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, nella corsa per la presidenza della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
