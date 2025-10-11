Giorgia Meloni ha fatto bene ma la destra è diventata un gruppo di potere e di sistema

Giorgia Meloni ha fatto bene in questi primi tre anni da premier. E la postura schiacciata sull’asse atlantico ed europeista è stata una scelta giusta. Ma la destra «è diventata un gruppo politico al potere, quindi sistema. Nel sistema del potere – di ogni potere – conta più la fedeltà della qualità. E questo è da sempre il “male assoluto” della politica». Lo dice lo storico Giordano Bruno Guerri in un’intervista al Fatto Quotidiano: «Per me il bilancio è positivo. Il primo risultato è la stabilità – con riflessi apprezzabili sull’economia e i rapporti internazionali – e l’aver tenuto insieme senza veri problemi i tre partiti del centrodestra». 🔗 Leggi su Open.online

