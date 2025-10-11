Gioia Napoli Conte può già esultare | non si torna più indietro

Per Antonio Conte è arrivata finalmente un’ottima notizia.  Il Napoli ha vinto contro il Genoa prima della sosta del mese di ottobre. Tuttavia, oltre i tre punti, la gara contro la squadra di Patrick Vieira ha portato con sé anche gli infortuni di due big della squadra agli ordini di Antonio Conte. I due calciatori in questione sono Matteo Politano e Stanislav Lobotka. Il primo dovrebbe tornare per la sfida del 25 ottobre contro l’Inter,  mentre lo slovacco prima della sosta di novembre. Ma per Antonio Conte dall’infermeria ci sono anche delle buone notizie. Napoli, ottima notizia per Antonio Conte: le ultime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Gioia Napoli, Conte può già esultare: non si torna più indietro

Napoli, Conte: "Venire qui e vincere questa partita ci deve fare gioia e forza" - 1 la sfida tra Fiorentina e Napoli, valida per la terza giornata di campionato.

