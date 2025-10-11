Ginnastica artistica i russi tornano ai Mondiali dopo 4 anni! Angelina Melnikova può fare saltare il banco
Angelina Melnikova ha gareggiato qualche settimana fa nella tappa della World Challenge Cup andata in scena a Parigi. La fuoriclasse russa non si esibiva in campo internazionale dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando aveva partecipato ai Giochi come atleta neutrale autorizzata (ROC): era scesa in pedana senza la possibilità di rappresentare il proprio Paese a seguito dell’esclusione inflitta alla Russia da parte della WADA per delle manipolazioni in ambito antidoping. La classe 2000 trascinò la sua squadra verso il trionfo nel team event e poi fu terza nel concorso generale individuale, a un paio di decimi dalla statunitense Sunisa Lee e a un decimo dalla brasiliana Rebeca Andrade. 🔗 Leggi su Oasport.it
