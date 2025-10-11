Gilmour | De Bruyne? Bene per tutti poi risponde sul periodo negativo di McTominay

Il centrocampista della SSC Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto dal ritiro della Nazionale scozzese: l’azzurro ha parlato sia di Kevin De Bruyne che di Scott McTominay. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Napoli dovrà affrontare il Torino: un appuntamento da non sbagliare, anche per mandare un ulteriore segnale all’intero campionato. Con ogni probabilità, l’incrocio contro i granata sarà occasione per Billy Gilmour di agire dal primo minuto, considerando l’infortunio patito dal suo compagno di reparto, Stanislav Lobotka, nell’ultima sfida contro il Genoa. Antonio Conte nutre enorme fiducia nei confronti del centrocampista partenopeo, che tanto lo ha voluto nell’estate del 2024. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gilmour: “De Bruyne? Bene per tutti”, poi risponde sul periodo negativo di McTominay

Gilmour: «De Bruyne torna a casa, per McTominay sarà un derby»

Montervino: «Lobotka top mondiale, ma ora il Napoli può cambiare volto con De Bruyne e Gilmour»

DAILY MAIL - Napoli, Gilmour: "Avere in squadra un campione come Kevin De Bruyne è un bene per tutti, McTominay in calo? Ne verrà fuori" https://ift.tt/QVWvi8o - X Vai su X

Infortuni Napoli, c’è anche il fattore età: abbondano gli ultra trentenni (Repubblica) Potrebbe essere Elmas il sostituto di Politano, una via di mezzo tra Neres e Spinazzola. Per Lobotka c'è Gilmour ma anche De Bruyne. https://www.ilnapolista.it/2025/10/infortun - facebook.com Vai su Facebook

“Il migliore in campo è stato Spinazzola, bene anche Gilmour che ha segnato mentre De Bruyne ha deluso. Lui si deve ancora ambientare nel Napoli” - Domenica sera ci vorrà un Napoli diverso, il Milan è una squadra camaleontica con fisica e ci ... Segnala ilnapolionline.com

Stop per Lobotka, Napoli obbligato a cambiare: da Gilmour titolare a un De Bruyne inedito, le soluzioni per Conte - Napoli, Lobotka rischia di saltare un mese caldissimo tra campionato e Champions: la promozione di Gilmour la soluzione più immediata per Conte, ma il tecnico pensa a un inedito De Bruyne ... Da sport.virgilio.it