Gilmour | De Bruyne? Bene per tutti poi risponde sul periodo negativo di McTominay

Il centrocampista della SSC Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto dal ritiro della Nazionale scozzese: l’azzurro ha parlato sia di Kevin De Bruyne che di Scott McTominay. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Napoli dovrà affrontare il Torino: un appuntamento da non sbagliare, anche per mandare un ulteriore segnale all’intero campionato. Con ogni probabilità, l’incrocio contro i granata sarà occasione per Billy Gilmour di agire dal primo minuto, considerando l’infortunio patito dal suo compagno di reparto, Stanislav Lobotka, nell’ultima sfida contro il Genoa. Antonio Conte nutre enorme fiducia nei confronti del centrocampista partenopeo, che tanto lo ha voluto nell’estate del 2024. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

