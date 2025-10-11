Gianni Colangeli va a Perugia per il processo Rigopiano e muore sulla strada del ritorno la sorella una delle 29 vittime

Tragedia nella tragedia subito dopo l'udienza a Perugia per il processo d'appello bis sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola.È morto Gianni Colangeli, 51 anni di Farindola, fratello di Marinella, una delle 29 vittime del disastro provocato da una valanga.Il 51enne si è sentito male. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tragedia dopo il processo Gianni Colangeli, fratello di una delle 29 vittime, è morto per un malore subito dopo l'udienza

Rigopiano, Gianni Colangeli muore dopo l'udienza del processo: nella strage del resort aveva perso la sorella Marinella - PERUGIA Gianni Colangeli, 51 anni, è morto improvvisamente nel pomeriggio di ieri mentre rientrava in Abruzzo da Perugia, dove aveva assistito al processo di appello bis su Rigopiano. Segnala ilmessaggero.it

