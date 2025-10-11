Giani ultima spiaggia del campo largo Ma Pd e M5s divorziano già ai comizi

Laverita.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le figuracce nelle Marche e in Calabria, il centrosinistra spera in un sussulto nella Toscana «rossa». Schlein e Conte appesi a un candidato indigesto. Lo sfidante Tomasi: «Usano la Regione come laboratorio». 🔗 Leggi su Laverita.info

giani ultima spiaggia del campo largo ma pd e m5s divorziano gi224 ai comizi

© Laverita.info - Giani ultima spiaggia del campo largo. Ma Pd e M5s divorziano già ai comizi

In questa notizia si parla di: giani - ultima

giani ultima spiaggia campoCampo largo alla rivincita con Giani l’ubiquo. A destra fattore Vannacci - Schlein a Firenze per chiudere la campagna del candidato dem: “L’alleanza c’è, siamo uniti” FIRENZE – Una gabbia da criceti. Lo riporta repubblica.it

Elezioni Toscana, Giani: "Qui il campo largo ha funzionato". Rumor Pd: vittoria "facile". Il M5S teme un altro crollo - "Né stanco, né preoccupato ma carico di determinazione per affrontare le politiche di governo, forte di una campagna che è stata di ascolto del territorio", afferma in un'intervista a Il Resto del Car ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giani Ultima Spiaggia Campo