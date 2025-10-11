Gianfranco Jannuzzo il più milanese dei siciliani torna al Manzoni | Bisogna ridere di ogni cosa soprattutto di se stessi

Milano - Il più milanese dei siciliani. Che 19 anni di spettacolo al Manzoni non sono un dettaglio. Valgono un certificato di cittadinanza acquisita sul campo. O meglio: sul palco. Dove Gianfranco Jannuzzo torna dal 14 al 26 ottobre con “Fata Morgana“. Assolo. Istrionico. Fra repertorio e spunti autobiografici. Diretto dallo stesso attore agrigentino e scritto insieme ad Angelo Callipo. Musiche invece di Francesco Buzzurro, eseguite dal vivo da un quartetto. Insomma: modalità mattatore. Al 100%. Jannuzzo, qual è il suo di miraggio? “Credo sia più che altro un modo di percepire le cose, che appartiene a tanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gianfranco Jannuzzo, il più milanese dei siciliani, torna al Manzoni: “Bisogna ridere di ogni cosa, soprattutto di se stessi”

