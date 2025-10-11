La seconda pausa stagionale per gli impegni delle nazionali ha bloccato il campionato in questo weekend, con le rispettive squadre, Roma compresa, a tornare in campo il prossimo fine settimana. Sono stati ben undici i giocatori giallorossi a rispondere alla chiamata dei vari CT e una buona parte di questi saranno impegnati stasera. L’Italia affronterà una delicata sfida contro l’Estonia, ma sia Mancini sia Cristante non scenderanno in campo dal 1?, ma si accomoderanno in panchina e potranno essere utilizzati da Gattuso a gara in corso. Oltre alla nazionale italiana, saranno diverse le squadre protagoniste in questo sabato 11 ottobre e tra queste ci sarà anche l’Irlanda, che affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Giallorossi in nazionale: panchina per Mancini e Cristante, Ferguson e Celik dal 1?