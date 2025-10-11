Giallo Liliana Resinovich | come funzionano le nuove analisi sul corpo e sulla scena

C’è ancora molto tempo per conoscere i risultati delle tantissime analisi ed esami disposti dalla procura di Trieste sul caso di Liliana Resinovich. Probabilmente molti nodi si dovrebbero sciogliere all’inizio della primavera 2026, e intanto il lavoro degli inquirenti prosegue alacremente. Questa settimana sono ripresi gli accertamenti sui reperti rinvenuti sulla scena del crimine, ovvero il boschetto nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico giuliano in cui il corpo di Lilly venne ritrovato il 5 gennaio 2022 dopo un periodo di scomparsa durato tre settimane. Uno dei focus importanti di questa indagine molto complessa riguarda i sacchi che avvolgevano la parte superiore del corpo e le gambe: si tratta di comuni sacchi per l’immondizia, neri, ma con una caratteristica assolutamente unica, ovvero che non presentavano assolutamente le impronte papillari della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giallo Liliana Resinovich: come funzionano le nuove analisi sul corpo e sulla scena

