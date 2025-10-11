Ghoulam non si sbilancia | Campionato lungo difficile fare previsioni Ma sulla Juve voglio dire questo… L’analisi dell’ex terzino del Napoli!

Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto, in cui includere anche la Juventus. Le sue dichiarazioni. Una corsa Scudetto mai così aperta, un campionato livellato verso l’alto e pieno di incognite. È questa la fotografia della Serie A secondo l’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam. Intervenuto a Radio Marte, il giocatore algerino ha analizzato la lotta al vertice, inserendo la Juventus nel gruppo delle pretendenti, ma con un grande punto interrogativo. QUI: RISULTATI SERIE A: IL TABELLONE COMPLETO QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE “Napoli e Roma davanti, ma le avversarie sono tante”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ghoulam non si sbilancia: «Campionato lungo, difficile fare previsioni. Ma sulla Juve voglio dire questo…». L’analisi dell’ex terzino del Napoli!

