Ghoulam | Il campionato è lungo ma il Milan è un’avversaria del Napoli

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della Serie A: il riferimento al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ghoulam: “Il campionato è lungo, ma il Milan è un’avversaria del Napoli”

In questa notizia si parla di: ghoulam - campionato

Ghoulam non si sbilancia: «Campionato lungo, difficile fare previsioni. Ma sulla Juve voglio dire questo…». L’analisi dell’ex terzino del Napoli!

#Ghoulam non si sbilancia sullo Scudetto Ecco cosa ha detto #Juventus - X Vai su X

«Mi fermai nel novembre 2017. Il mio obiettivo era provare a vincere lo scudetto in quella stagione e poi avrei valutato il futuro. Conte è il miglior allenatore del campionato» - facebook.com Vai su Facebook

Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto, in cui includere anche la Juventus. Le sue dichiarazioni - Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto, in cui includere anche la Juventus. Scrive juventusnews24.com

Ghoulam: “Roma e Napoli ora sono in testa, ma occhio a Inter e Milan. Conte il migliore…” - Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Faouzi Ghoulam ha parlato della lotta scudetto e ha elogiato Antonio Conte ... Come scrive msn.com