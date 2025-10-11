In Ghost of Yotei, le maschere non sono semplici accessori estetici, ma oggetti che racchiudono la storia e la spiritualità del mondo di gioco. Rappresentano il legame tra la protagonista Atsu e le antiche leggende che permeano ogni regione del Giappone feudale ricreato dal titolo. Raccoglierle non solo cambia l’aspetto del personaggio, ma consente di scoprire segreti nascosti, bonus unici e riferimenti ai racconti mitici sparsi per la mappa. In totale, esistono 100 maschere, di cui solo una, la Maschera Bifronte di Kanemori,possiede un effetto concreto in battaglia, raddoppiando sia i danni inflitti che quelli subiti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Ghost of Yotei: Dove trovare tutte le maschere e cosa fanno