Germaniaspari in piazza mercato | feriti

20.00 Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone. Lo ha reso noto un portavoce della polizia locale. L'assalitore è riuscito a fuggire e la polizia ha isolato gli ingressi del mercato. La sparatoria è avvenuta in un'agenzia di scommesse. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: germaniaspari - piazza

Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga - Diversi i feriti, i colpi esplosi nel primo pomeriggio contro le persone che si trovavano in una agenzia di scommesse ... Scrive msn.com

Spari in un mercato a Giessen in Germania, ci sono feriti - E' stata segnalata una sparatoria nella piazza del mercato di Giessen, città tedesca in Assia, con diversi feriti e l'aggressore è in fuga. Lo riporta ansa.it