Germaniaspari in piazza mercato | feriti

20.00 Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone. Lo ha reso noto un portavoce della polizia locale. L'assalitore è riuscito a fuggire e la polizia ha isolato gli ingressi del mercato. La sparatoria è avvenuta in un'agenzia di scommesse. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

