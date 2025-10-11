Germania spari nella piazza del mercato a Giessen | assalitore in fuga
(Adnkronos) – Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone, ha reso noto un portavoce della polizia locale. I colpi sono stati esplosi poco dopo le tre del pomeriggio. L'assalitore, che avrebbe aperto il fuoco contro le persone che si trovavano in una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
