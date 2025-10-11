Germani Brescia che debutto! L’Aquila Trento si inchina al PalaLeonessa | gli highlights

Bresciatoday.it | 11 ott 2025

Applausi, cori e tanto entusiasmo: il PalaLeonessa A2A è tornato a ruggire. Alla prima stagionale davanti al proprio pubblico, la Germani Brescia mostra subito di che pasta è fatta, superando la Dolomiti Energia Trentino con una prestazione convincente e intensa, tanto in difesa quanto nella.

Intervallo: Germani Brescia vs Dolomiti Energia Trentino, la diretta - In diretta dal PalaLeonessa di Brescia, la cronaca testuale di Brescia–Trento (con palla a due alle ore 20) gara valida per la seconda giornata di Serie A 2025/26.

La Germani non tradisce al debutto in casa: batte Trento con fatica ma con grande merito - Senza Massinburg, Cotelli ha rotazioni ridotte ma trova grandi risposte anche in difesa e in attacco ci pensano Ivanovic, Della Valle e il solito immenso Burnell.

