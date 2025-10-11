Gentiloni | La frontiera dell’Europa sarà sempre più la frontiera della politica
“La frase del cancelliere Merz, non siamo in guerra ma non siamo neppure in pace, riassume bene il tempo che viviamo.” Così Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e già commissario europeo, apre la sua riflessione sullo stato dell’Unione intervistato da Luciano Capone alla Festa dell'Ottimismo. “Questa condizione grigia dovrebbe spingerci, più che a moltiplicare le lamentele sull’Europa, a capire che la frontiera dell’Europa diventerà sempre più la frontiera della politica.” Per Gentiloni, il confine orientale dell’Unione non è un tema di politica estera, ma il cuore della sfida democratica dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it