“La frase del cancelliere Merz, non siamo in guerra ma non siamo neppure in pace, riassume bene il tempo che viviamo.” Così Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e già commissario europeo, apre la sua riflessione sullo stato dell’Unione intervistato da Luciano Capone alla Festa dell'Ottimismo. “Questa condizione grigia dovrebbe spingerci, più che a moltiplicare le lamentele sull’Europa, a capire che la frontiera dell’Europa diventerà sempre più la frontiera della politica.” Per Gentiloni, il confine orientale dell’Unione non è un tema di politica estera, ma il cuore della sfida democratica dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gentiloni: “La frontiera dell’Europa sarà sempre più la frontiera della politica”