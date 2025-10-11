Gentiloni affondo contro i 5 Stelle |  Serve un chiarimento il discrimine è su difesa Ue e Kiev

Xml2.corriere.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier ed ex commissario europeo su Calenda, leader di Azione: «Il campo largo finirà con Giuseppe Conte candidato premier». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

gentiloni affondo contro i 5 stelle 160serve un chiarimento il discrimine 232 su difesa ue e kiev

© Xml2.corriere.it - Gentiloni, affondo contro i 5 Stelle: «Serve un chiarimento, il discrimine è su difesa Ue e Kiev»

In questa notizia si parla di: gentiloni - affondo

gentiloni affondo contro 5Paolo Gentiloni, affondo contro i 5 Stelle: «Il discrimine è su difesa Ue e Kiev» - Rincara Calenda, leader di Azione: «Il campo largo finirà con Giuseppe Conte candidato premier» ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gentiloni Affondo Contro 5