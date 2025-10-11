Genshin Impact 6.1 | Novità e Codici da riscattare
Il 22 ottobre 2025 segna l'arrivo di Genshin Impact: Luna II – Canzone lunare del firmamento: Ripresa – Elegia della Luna evanescente, un aggiornamento che promette di ridefinire l'esperienza del celebre action RPG di HoYoverse. Questa nuova versione porta con sé una ventata di innovazioni, tra cui la modalità Miliastra Mirabilia, un sistema UGC di livello completamente nuovo che permetterà ai giocatori di creare i propri mondi, livelli e modalità di gioco. A questo si affiancano il debutto del personaggio Nefer, una nuova missione dell'Archon, e il ritorno di alcuni volti iconici dell'universo di Teyvat.
