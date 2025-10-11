Genshin Impact 6.1 | Novità e Codici da riscattare

Gamerbrain.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 ottobre 2025 segna l’arrivo di Genshin Impact: Luna II – Canzone lunare del firmamento: Ripresa – Elegia della Luna evanescente, un aggiornamento che promette di ridefinire l’esperienza del celebre action RPG di HoYoverse. Questa nuova versione porta con sé una ventata di innovazioni, tra cui la modalità Miliastra Mirabilia, un sistema UGC di livello completamente nuovo che permetterà ai giocatori di creare i propri mondi, livelli e modalità di gioco. A questo si affiancano il debutto del personaggio Nefer, una nuova missione dell’Archon, e il ritorno di alcuni volti iconici dell’universo di Teyvat. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

genshin impact 61 novit224 e codici da riscattare

© Gamerbrain.net - Genshin Impact 6.1: Novità e Codici da riscattare

In questa notizia si parla di: genshin - impact

Nuovi personaggi di genshin impact 6.0: inizia un’epica era di gioco

Ottimizzare la build di lauma in genshin impact per il massimo danno

Genshin impact 6.0 presenta un personaggio nod-krai essenziale

Genshin Impact Leaks Banner Characters for Version 6.1 - Christine has had an infatuation with video games since she was a child, starting with games such as Diablo 2 and Morrowind. Si legge su gamerant.com

Genshin Impact Reveals New Region and Characters in Latest Livestream - Christine has had an infatuation with video games since she was a child, starting with games such as Diablo 2 and Morrowind. Riporta gamerant.com

Cerca Video su questo argomento: Genshin Impact 61 Novit224