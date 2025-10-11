Genova ladro si cala dal terzo piano con la grondaia e cade nel cortile | arrestato dopo un inseguimento

genova ladro cala terzoRivarolo, ladro sorpreso in casa si lancia dalla finestra per fuggire: arrestato - Genova – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia per furto in abitazione e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere, dopo essere stato sorpreso all'interno di un ... ilsecoloxix.it scrive

