Genova ladro si cala dal terzo piano con la grondaia e cade nel cortile | arrestato dopo un inseguimento

Un 39enne è stato arrestato a Genova per furto in abitazione dopo una fuga rocambolesca. Decisiva la segnalazione di un vicino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Genova, ladro si cala dal terzo piano con la grondaia e cade nel cortile: arrestato dopo un inseguimento

In questa notizia si parla di: genova - ladro

Genova, ladro si intrufola tra i locali del Porto Antico: si beve una bottiglia di gin e scappa

La pazza fuga sui tetti di Genova di un ladro 29enne termina con l'arresto, cosa aveva rubato

Aveva rubato il trolley con i vestiti e i gioielli di una principessa a Genova, ladro arrestato dopo quasi un anno

Il personale del locale si è subito messo all'inseguimento del ladro - facebook.com Vai su Facebook

Cambio d'abito ma non di scarpe, ladro arrestato https://ift.tt/nDkK0AH https://ift.tt/gaGmPWx - X Vai su X

Rivarolo, ladro sorpreso in casa si lancia dalla finestra per fuggire: arrestato - Genova – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia per furto in abitazione e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere, dopo essere stato sorpreso all'interno di un ... ilsecoloxix.it scrive