Gennaro Gattuso verso la sfida all’Estonia | Ci giochiamo tanto non dobbiamo credere di essere già ai playoff

La Nazionale italiana di calcio torna in campo stasera a Tallinn contro l'Estonia in un match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, reduci da tre successi consecutivi dopo la pesante sconfitta di Oslo, sono costretti a vincere anche le ultime quattro partite del girone per avere una chance di superare in extremis la Norvegia e conquistare il primo posto nel gruppo I che vorrebbe dire pass automatico per la Coppa del Mondo. In conferenza stampa, il CT Gennaro Gattuso ha sottolineato l'importanza del match contro l'Estonia dopo il 5-0 casalingo dell'andata: " Sarà una partita difficile e importante, ci giochiamo tanto.

