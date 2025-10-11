"> Da mossa della disperazione ad affare dell’anno. Il passo, in fondo, è stato brevissimo. Perché il Napoli, già al momento della trattativa con il Manchester United, aveva le idee chiarissime: Rasmus Hojlund non era un ripiego, ma un investimento per il futuro. Lo scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come il direttore sportivo Giovanni Manna abbia compiuto un vero capolavoro di mercato, con l’assenso del presidente Aurelio De Laurentiis e l’intuizione tecnica di Antonio Conte, che nel biondo centravanti danese aveva visto una scintilla da grande campione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, pronti 44 milioni”