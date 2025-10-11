Gaza200mila palestinesi tornano a casa
9.32 "Torniamo a casa nonostante la distruzione, l'assedio e il dolore. Siamo felici anche se torniamo alle rovine". E' questo il clima vissuto da circa 200mila palestinesi tornati nella Striscia di Gaza settentrionale. A farli tornare è stato l'annuncio dell'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. In migliaia a piedi, in bicicletta, in camion o in carretto, diretti a nord. Altri sono tornati alle rovine delle loro case a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. "Quasi tutto è inabitabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
