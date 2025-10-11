Gaza tregua alla firma a Sharm e vertice con Trump
Una tregua appena entrata in vigore apre uno spiraglio: lunedì 13 ottobre 2025, a Sharm el?Sheikh, è attesa la cerimonia di firma dell'intesa tra Israele e Hamas e un summit con Donald Trump e leader europei e arabi per blindarne il sostegno. L'Italia si prepara a esserci, con un ruolo concreto nella stabilizzazione e nella .
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
La tregua a Gaza. Lunedì la firma dell'accordo a Sharm el-Sheik. Al GR1 la testimonianza di uno dei mediatori: @gershonbaskin, già protagonista del caso del soldato Shalit, unico tramite tra Hamas e l'amministrazione Trump @ragazzitahrir con Massimiliano
TREGUA A GAZA, I MODENESI: "SERVE UNA PACE DURATURA" Dopo il "sì" del governo Netanyahu scatta la tregua nella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco è ufficialmente entrato in vigore e ora si procede con la consegna di ostaggi e prigionieri. A Moden
Tregua a Gaza, a Sharm el-Sheikh la cerimonia per la firma dell'accordo e il summit con Trump - La cerimonia per la firma dell'accordo tra Israele e Hamas si terrà lunedì pomeriggio a Sharm el-
Gaza, è tregua tra Israele e Hamas: oggi la firma dell'accordo di pace a Sharm el-Sheikh - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti.