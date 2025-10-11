Una tregua appena entrata in vigore apre uno spiraglio: lunedì 13 ottobre 2025, a Sharm el?Sheikh, è attesa la cerimonia di firma dell’intesa tra Israele e Hamas e un summit con Donald Trump e leader europei e arabi per blindarne il sostegno. L’Italia si prepara a esserci, con un ruolo concreto nella stabilizzazione e nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Gaza, tregua alla firma a Sharm e vertice con Trump