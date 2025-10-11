Gaza torna a popolarsi e il parroco posta le foto dei bimbi che sorridono Trump | Fiducioso anche per la fase 2

Saranno Donald Trump e i rappresentanti dei Paesi mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – a firmare lunedì pomeriggio, a Sharm el Sheik, l’accordo su Gaza. Non ci sarà invece alcun rappresentante di Israele e Hamas, perché l’accordo «si basa sulle lettere di principio fornite separatamente da Israele, Hamas e i mediatori». La notizia, anticipata dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha citato «fonti informate», ha trovato riscontro nell’annuncio del rappresentante dell’ufficio politico di Hamas, Hossam Badran: «Non saremo presenti alla firma ufficiale», ha dichiarato, sottolineando che il movimento islamista palestinese agisce «tramite mediatori qatarioti ed egiziani». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

