Gaza sarà una multinazionale laboratorio del nuovo potere

#Gaza. Dopo 736 giorni di conflitto, il cessate il fuoco è stato ratificato dal governo israeliano e sarà sorvegliato da una task force multinazionale guidata dagli Stati Uniti

Gaza: 200 militari Usa parteciperanno alla forza multinazionale di monitoraggio del cessate il fuoco

Gaza, Witkoff nella Striscia con l'Idf per il coordinamento civile-militare, ma niente soldati Usa - Le parole di Curtis Yarvin, risuonano tra i miliardari della Silicon Valley e vengono ascoltate dal vicepresidente Vance. lastampa.it scrive

Le mani israeliane su Gaza e il suo offshore: le acque palestinesi strategiche per il gas - La storia ci insegna che dietro guerre e massacri ci sono interessi economici (dal blog del geologo Chiarella) ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it