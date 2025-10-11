Gaza rilascio ostaggi israeliani tra domenica e lunedì Al via la scarcerazione dei prigionieri palestinesi

Nella Striscia di Gaza è iniziata la tregua dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto. L'esercito israeliano venerdì ha completato il ritiro dietro la "Linea gialla" disegnata nelle mappe del piano Trump. E da quel momento, poco dopo mezzogiorno ora locale, è scattato il conto alla rovescia (72 ore) per il rilascio, da parte di Hamas, dei 20 ostaggi ancora vivi. Israele, invece, provvederà al rilascio di circa 2mila detenuti palestinesi. Intanto è già iniziato il ritorno degli sfollati: secondo alcune stime sarebbero circa 200mila persone starebbero tornando verso il nord della Striscia, a Gaza City e dintorni, nonostante i cumuli di macerie presenti quasi ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

