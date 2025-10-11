Gaza quando saranno liberati gli ostaggi e cosa succede dopo? Witkoff in piazza a Tel Aviv fischi per Netanyahu
La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell'Idf, gli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
#NEWS - È #tregua a #Gaza dopo 736 giorni di #guerra. Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi, che saranno rilasciati da diverse prigioni. #Trump: #Hamas raduna ostaggi da liberare. I palestinesi rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di #Raf - X Vai su X
Raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano per Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati mo - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, quando saranno liberati gli ostaggi e cosa succede dopo? Stop di Hamas alla seconda fase del piano di Trump - La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Da msn.com
Gaza, Israele e Hamas firmano l'intesa. Trump: 'Gli ostaggi liberati lunedì o martedì'. Le notizie in diretta - La portavoce del governo israeliano: 'Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo'. Riporta ansa.it