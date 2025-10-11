Gaza | ostaggi liberi in poche ore Trump a Sharm con arabi e europei anche Meloni Ma Hamas non lascia le armi

Firenzepost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti israeliane citate dall'emittente Channel 12, il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza dovrebbe avvenire tra domenica notte e le prime ore di lunedì mattina. Stando ai termini dell'accordo raggiunto da Israele con Hames, il rilascio dovrebbe avvenire entro le 12.30 di lunedì. Il problema? Hamas ha dichiarato di non voler lasciare le armi. Anzi, avrebbe richiamato circa settemila miliziani per affidargli il compito di presidiare il territorio lasciato dai soldati israeliani L'articolo Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

gaza ostaggi liberi in poche ore trump a sharm con arabi e europei anche meloni ma hamas non lascia le armi

© Firenzepost.it - Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). Ma Hamas non lascia le armi

In questa notizia si parla di: gaza - ostaggi

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

gaza ostaggi liberi pocheC'è l'accordo e la firma dell'intesa per Gaza, tregua e ostaggi liberi. Trump: 'E' un grande giorno'. Gioia nella Striscia e a Tel Aviv, Israele chiarisce: in vigore dopo la ... - Netanyahu dovrebbe convocare il suo gabinetto di sicurezza oggi alle 17 ... Scrive gazzettadelsud.it

gaza ostaggi liberi pocheGaza, quando saranno liberati gli ostaggi e cosa succede dopo? Stop di Hamas alla seconda fase del piano di Trump - La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ostaggi Liberi Poche