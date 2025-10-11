Gaza | ostaggi liberi in poche ore Trump a Sharm con arabi e europei anche Meloni Ma Hamas non lascia le armi

Secondo fonti israeliane citate dall'emittente Channel 12, il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza dovrebbe avvenire tra domenica notte e le prime ore di lunedì mattina. Stando ai termini dell'accordo raggiunto da Israele con Hames, il rilascio dovrebbe avvenire entro le 12.30 di lunedì. Il problema? Hamas ha dichiarato di non voler lasciare le armi. Anzi, avrebbe richiamato circa settemila miliziani per affidargli il compito di presidiare il territorio lasciato dai soldati israeliani L'articolo Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Gaza: ostaggi liberi in poche ore. Trump a Sharm con arabi e europei (anche Meloni). Ma Hamas non lascia le armi

