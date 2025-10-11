gaza no di hamas a tutela straniera nel dopoguerra 200 soldati usa guidati da ammiraglio brad cooper in israele per monitorare tregua

Più che un "piano di pace", la task force multinazionale armata con 200 soldati Usa, richiamerebbe a una volontà e a un piano di militarizzazione della Striscia in sordina, come anticipato da Il Giornale d'Italia Hamas e altri gruppi terroristici avrebbero rifiutato qualsiasi “tutela stranier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

