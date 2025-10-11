Gaza no di Hamas a tutela straniera nel dopoguerra 200 soldati Usa guidati da ammiraglio Brad Cooper in Israele per monitorare tregua
Più che un "piano di pace", la task force multinazionale armata con 200 soldati Usa, richiamerebbe a una volontà e a un piano di militarizzazione della Striscia in sordina, come anticipato da Il Giornale d'Italia Hamas e altri gruppi terroristici avrebbero rifiutato qualsiasi “tutela stranier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - hamas
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: "Rilasciate anche Barghouti" - X Vai su X
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #10ottobre #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Trump #pace #Rafah #Russia #Ucraina #Kiev #Mattarella #Tallinn #NobelPeacePrize #Venezuela #Machado #MaríaCorinaMachado #Macron #PapaLeoneXIV Vai su Facebook
Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Secondo tg24.sky.it
Gaza, 200 soldati Usa in Israele per monitorare tregua. Hamas: “No a disarmo completo” - Gaza (AP Photo/Jehad Alshrafi) L’esercito israeliano, come secondo l’accordo raggiunto con Hamas, ha completato ... Riporta msn.com