Gaza no di Hamas a tutela straniera nel dopoguerra 200 soldati Usa guidati da ammiraglio Brad Cooper in Israele per monitorare tregua

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più che un "piano di pace", la task force multinazionale armata con 200 soldati Usa, richiamerebbe a una volontà e a un piano di militarizzazione della Striscia in sordina, come anticipato da Il Giornale d'Italia Hamas e altri gruppi terroristici avrebbero rifiutato qualsiasi “tutela stranier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza no di hamas a tutela straniera nel dopoguerra 200 soldati usa guidati da ammiraglio brad cooper in israele per monitorare tregua

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, no di Hamas a “tutela straniera” nel dopoguerra, 200 soldati Usa guidati da ammiraglio Brad Cooper in Israele per "monitorare tregua"

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza no hamas tutelaPace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Secondo tg24.sky.it

Gaza, 200 soldati Usa in Israele per monitorare tregua. Hamas: “No a disarmo completo” - Gaza (AP Photo/Jehad Alshrafi) L’esercito israeliano, come secondo l’accordo raggiunto con Hamas, ha completato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza No Hamas Tutela