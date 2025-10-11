Gaza migliaia di palestinesi tornano nel nord della Striscia
(LaPresse) Decine di migliaia di palestinesi continuano a tornare nella zona nord della Striscia di Gaza, gravemente distrutta, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. L’accordo ha alimentato le speranze di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas, con tutti gli ostaggi rimasti, catturati nell’attacco del 7 ottobre 2023, che dovrebbero essere rilasciati entro pochi giorni. Rimangono dubbi su chi governerà Gaza con il graduale ritiro delle truppe israeliane e se Hamas deporrà le armi, come previsto dal piano di cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - migliaia
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'
Migliaia di persone in piazza per Gaza e la Flotilla: “Fermate il genocidio”
Migliaia di palestinesi sono stati visti arrivare a Gaza City dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti venerdì (10 ottobre), ansiosi di vedere cosa restava delle loro case e preoccupati per le ulteriori difficoltà che li attendevano. “Speri - facebook.com Vai su Facebook
Migliaia di civili rientrano a Gaza City dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco - X Vai su X
Tregua a Gaza, palestinesi tornano verso le loro case - Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati verso il nord della Striscia di Gaza il 10 ottobre, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Si legge su tg24.sky.it
Gaza, il video dei palestinesi che tornano nelle loro case dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas - Cessate il fuoco a Gaza: il video delle migliaia di palestinesi tornano a casa dopo l’accordo tra Israele e Hamas mediato dal piano Trump ... Da virgilio.it