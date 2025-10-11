gaza la tregua promessa israele ritira le truppe dalla capitale migliaia di sfollati tornano da sud

Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – In Israele come a Gaza si tocca ormai con mano la fine della guerra. Con l’approvazione a grande maggioranza del Piano Trump da parte del governo israeliano si sono subito messi in moto tutti i meccanismi concordati dal presidente Usa con Israele e Hamas. All’interno della Striscia già ieri l’Idf ha completato un ritiro significativo, più profondo del previsto, ha smobilitato alcune brigate e ha rimandato a casa migliaia di riservisti. In parallelo, sulla strada costiera della Striscia, si sono viste decine di migliaia di palestinesi (200mila secondo la Protezione Civile di Gaza) – costretti da Israele a settembre a sfollare verso Sud per sfuggire ai bombardamenti di Gaza City – rientrare a piedi verso Nord, diretti alle proprie località di origine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

