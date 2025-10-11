Gaza la sinistra e il dilemma del carrello

L’attonita e stizzita reazione di una gran parte dell’opinione pubblica di sinistra alla notizia dell’accordo tra Israele e Hamas, con Donald Trump deus ex machina, è spiegata benissimo dal lungo articolo di Alessandro Baricco diffuso la stessa mattina (tu vedi le coincidenze della grande storia) e dalla replica di Michele Serra. Eh, niente: ci sono settantenni cui la nostalgia canaglia scava nel profondo, quella bandiera rossa ammainata sul Cremlino in fin dei conti è un crepuscolo struggente dell’anima. Quelli come Massimo D’Alema, che ancora con orgoglio vanno in pellegrinaggio di pace con gli autocrati euro-asiatici e hanno pure la chat nientemeno che con Marwan Barguthi, il Mandela di Palestina, un detenuto cui viene negata la libertà ma concesso il privilegio inestimabile di parlare con il grande leader della sinistra internazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gaza, la sinistra e il dilemma del carrello

