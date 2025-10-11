Gaza | la scommessa di Hamas e le rassicurazioni di Trump
Mentre a Gaza entra in vigore il cessate il fuoco restano tante le incertezze sul futuro. Mettendo per ora da parte quelle riguardanti la Cisgiordania, che resta a rischio gazificazione, come quelle sul futuro della Striscia e dello Stato palestinese, quelle ad oggi più stringenti riguardano la tenuta dell’accordo – resta, infatti, la possibilità che Israele riprenda le ostilità – e perché Hamas ha accettato un’intesa che non offre alcuna garanzia a questo livello. Sulla scommessa di Hamas, perché di questo si tratta, una nota di al Arabya che, sostanzialmente, spiega che la milizia islamica ha deciso di fidarsi di Trump perché in due occasioni precedenti ha tenuto fede alla parola data. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: gaza - scommessa
"Lascio Gaza per un israeliano". Dalla città assediata a Rondine. La scommessa di Mohammed
#ottoemezzo Cosa sarà degli oltre 2 milioni di Palestinesi tra Gaza e Cisgiordania? La risposta del prof. Massimo Cacciari - facebook.com Vai su Facebook
Un capo di Stato che aspira al Nobel per la Pace dovrebbe essere un esempio da seguire. Se l’Occidente intero avesse questa ambizione, vivremmo in un mondo diverso. La pace non è un fine ma un mezzo: Gaza deve essere ricostruita non solo nelle struttu - X Vai su X
Gaza: la scommessa di Hamas e le rassicurazioni di Trump - Il secondo avvenimento che avrebbe influito nella decisione di Hamas riguarda il bombardamento del Qatar, che il presidente americano ha subito stigmatizzato, costringendo poi Netanyahu a scusarsi con ... Scrive msn.com
Gaza, firmato l'accordo. Hamas: "Garanzie da mediatori e Usa che la guerra è finita" - Trump: "Disarmo dei miliziani nella seconda fase, lunedì o martedì ostaggi liberi. Come scrive ilgiornale.it