Mentre a Gaza entra in vigore il cessate il fuoco restano tante le incertezze sul futuro. Mettendo per ora da parte quelle riguardanti la Cisgiordania, che resta a rischio gazificazione, come quelle sul futuro della Striscia e dello Stato palestinese, quelle ad oggi più stringenti riguardano la tenuta dell’accordo – resta, infatti, la possibilità che Israele riprenda le ostilità – e perché Hamas ha accettato un’intesa che non offre alcuna garanzia a questo livello. Sulla scommessa di Hamas, perché di questo si tratta, una nota di al Arabya che, sostanzialmente, spiega che la milizia islamica ha deciso di fidarsi di Trump perché in due occasioni precedenti ha tenuto fede alla parola data. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza: la scommessa di Hamas e le rassicurazioni di Trump