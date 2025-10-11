Gaza Israele ritira le truppe | migliaia di palestinesi verso nord

L’esercito israeliano, come secondo l’accordo raggiunto con Hamas, ha completato il ritiro parziale da Gaza e centinaia di migliaia di palestinesi si mettono in cammino dal sud della Striscia verso Gaza City e la parte nord per tentare di rientrare nelle loro abitazioni, o in quello che ne rimane dopo i bombardamenti. E’ questo il quadro del ‘day after’ del cessate il fuoco. Da Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rivendicato le sue scelte. In Israele intanto cresce l’attesa per il rientro degli ostaggi, previsto teoricamente per lunedì visto che Hamas ha 72 ore di tempo per la loro consegna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Israele ritira le truppe: migliaia di palestinesi verso nord

