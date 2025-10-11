Gaza iniziato il rilascio degli ergastolani palestinesi Ma Hamas insiste su Bargouthi

Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – Secondo giorno di fragile  tregua a Gaza  dopo l’accordo raggiunto tra Israele e a Hamas con la mediazione di Stati Uniti, Turchia, Qatar ed Egitto. Mentre continua il rientro di decine dei migliaia di sfollati dal Sud a Gaza City, arrivano nella Striscia le prime forze di peacekeaping. Si tratta di 200 soldati americani. Del contingente internazionale faranno parte anche 250 carabinieri italiani, a cui in un secondo momento potrebbero aggiungersi altri connazionali. L’equilibrio appare fragile. Ieri nuovi raid hanno accompagnato il ritiro delle forze Idf dalla Striscia: 19 i palestinesi uccisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

