Gaza iniziato il rilascio degli ergastolani palestinesi Ma Hamas insiste su Barghouti

Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – Secondo giorno di fragile tregua a Gaza dopo l’accordo raggiunto tra Israele e a Hamas con la mediazione di Stati Uniti, Turchia, Qatar ed Egitto. Mentre continua il rientro di decine dei migliaia di sfollati dal Sud a Gaza City, arrivano nella Striscia le prime forze di peacekeaping. Si tratta di 200 soldati americani. Del contingente internazionale faranno parte anche 250 carabinieri italiani, a cui in un secondo momento potrebbero aggiungersi altri connazionali. L’equilibrio appare fragile. Ieri nuovi raid hanno accompagnato il ritiro delle forze Idf dalla Striscia: 19 i palestinesi uccisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, iniziato il rilascio degli ergastolani palestinesi. Ma Hamas insiste su Barghouti

In questa notizia si parla di: gaza - iniziato

Germania, Spagna e Francia hanno iniziato a lanciare aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza, l’Italia settimana prossima

Medioriente: Idf, iniziato piano occupazione Gaza City

Gaza City, Israele ha iniziato il piano di occupazione

Tg3. . E' scattato il cessate il fuoco a Gaza, il Governo israeliano ha ratificato l'accordo raggiunto con Hamas. Già iniziato il parziale ritiro dell'esercito dalla Striscia, entro lunedì il rilascio di tutti gli ostaggi. Lucia Sgueglia per il Tg3 Vai su Facebook

Gaza è una prigione a cielo aperto da oltre 70 anni: perché non è iniziato tutto il #7ottobre A cura di @ValerioNicolosi - X Vai su X

Gaza, Israele-Hamas c’è l’accordo: il governo Netanyahu dà l’ok dopo un vertice fiume. Trump: ostaggi liberi tra lunedì e martedì - Il governo israeliano ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, dopo una lunga riunione iniziata con ore di ritardo e terminata a notte fonda. ilfattoquotidiano.it scrive

Gaza, Israele e Hamas firmano l'intesa. Trump: 'Gli ostaggi liberati lunedì o martedì'. Le notizie in diretta - La portavoce del governo israeliano: 'Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo'. Come scrive ansa.it