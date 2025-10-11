Gaza in arrivo il contingente americano per la forza mista con gli arabi E gli italiani…
Dopo la firma della pace tra Israele e Hamas, prende forma la nuova forza internazionale di sicurezza incaricata di stabilizzare la Striscia di Gaza. Sarà una missione inedita, guidata dagli Stati Uniti ma con una forte partecipazione araba. La priorità è garantire la tregua, soccorrere la popolazione e impedire che le milizie si riorganizzino dopo mesi di guerra. Le prime unità ad arrivare saranno quelle di Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati Arabi, in una task force ristretta che darà avvio all’intervento. Nel giro di sei settimane seguirà un contingente più ampio, destinato a operare sotto il coordinamento americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gaza - arrivo
Croatti in arrivo Gaza con la Flottilla: “Pronto a farmi arrestare”
Gaza, la corsa per accaparrarsi i sacchi di aiuti in arrivo al Nord
Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”
Pace a Gaza, esercito Israele controllerà metà Striscia. Trump in arrivo domenica, ostaggi a casa lunedì. Marwan Barghouti resta in cella I dettagli dell'accordo - https://www.ilriformista.it/pace-a-gaza-esercito-israele-controllera-meta-striscia-trump-in-arrivo-do - facebook.com Vai su Facebook
Pace a Gaza, esercito Israele controllerà metà Striscia. Trump in arrivo domenica, ostaggi a casa lunedì. Marwan Barghouti resta in cella - X Vai su X
Gaza, in arrivo il contingente americano per la forza mista con gli arabi. E gli italiani… - Dopo la firma della pace tra Israele e Hamas, prende forma la nuova forza internazionale di sicurezza incaricata di stabilizzare la Striscia di Gaza. Scrive thesocialpost.it
Gaza, l’Italia a difesa di Rafah. I carabinieri al valico: «Pronti i peacekeeper». Meloni al vertice con Trump in Egitto - Lo ha annunciato ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, mentre comincia il cessate il fuoco a Gaza e molti ... Lo riporta ilmessaggero.it