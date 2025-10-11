Dopo la firma della pace tra Israele e Hamas, prende forma la nuova forza internazionale di sicurezza incaricata di stabilizzare la Striscia di Gaza. Sarà una missione inedita, guidata dagli Stati Uniti ma con una forte partecipazione araba. La priorità è garantire la tregua, soccorrere la popolazione e impedire che le milizie si riorganizzino dopo mesi di guerra. Le prime unità ad arrivare saranno quelle di Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati Arabi, in una task force ristretta che darà avvio all’intervento. Nel giro di sei settimane seguirà un contingente più ampio, destinato a operare sotto il coordinamento americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gaza, in arrivo il contingente americano per la forza mista con gli arabi. E gli italiani…