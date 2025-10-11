Gaza il creator con la bandiera italiana | Grazie al popolo italiano non al governo

È arrivato il chiarimento da parte del Gaza Skate Team, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un video in cui il tricolore italiano sventolava tra le macerie della città, insieme a quello palestinese. Uno dei creator dell’account, ha voluto puntualizzare che il ringraziamento era indirizzato unicamente al popolo italiano, e non al governo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

