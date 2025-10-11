Gaza il creator con la bandiera italiana | Grazie al popolo italiano non al governo

Lapresse.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il chiarimento da parte del Gaza Skate Team, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un video in cui il tricolore italiano sventolava tra le macerie della città, insieme a quello palestinese. Uno dei creator dell’account, ha voluto puntualizzare che il ringraziamento era indirizzato unicamente al popolo italiano, e non al governo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza il creator con la bandiera italiana grazie al popolo italiano non al governo

© Lapresse.it - Gaza, il creator con la bandiera italiana: "Grazie al popolo italiano, non al governo"

In questa notizia si parla di: gaza - creator

gaza creator bandiera italianaGaza, il chiarimento sul video con la bandiera italiana: «Era solo per il popolo, non per il governo» - È arrivato il chiarimento da parte del Gaza Skate Team, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un video in cui il tricolore italiano sventolava tra le macerie della città, insieme a quello palestinese ... Riporta msn.com

gaza creator bandiera italianaIl video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis - Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Creator Bandiera Italiana