Gaza i palestinesi cercano i familiari dispersi

(LaPresse) Migliaia di palestinesi a Gaza stanno cercando i loro parenti dispersi durante la guerra. Alcuni sono sepolti sotto le macerie degli edifici distrutti. Altri sono semplicemente scomparsi durante le operazioni militari israeliane. Fadwa al-Ghalban non ha più notizie del figlio ventisettenne Mosaab da luglio, quando questi si recò nella città meridionale di Maan per controllare la casa di famiglia. I suoi cugini videro Mosaab vicino alla casa quando un attacco israeliano la distrusse. “C’è un fuoco nel mio cuore”, ha detto al-Ghalban. “Dov’è mio figlio? voglio sapere che fine ha fatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, i palestinesi cercano i familiari dispersi

