Gaza i camion con gli aiuti entrano nell' enclave | Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi | Hamas | Assurdo pensare che lasceremo la Striscia

I fondamentalisti frenano sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale. Si ipotizza il coinvolgimento del genio militare italiano per sminare la Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, i camion con gli aiuti entrano nell'enclave | Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi | Hamas: "Assurdo pensare che lasceremo la Striscia"

Hamas, attesi oggi a Gaza 3 camion Oms con medicinali

Prima operazione di terra di Israele a Gaza: ordinata l'evacuazione di Deir al-Balah. Hamas: attesi oggi 3 camion Oms con medicinali

A Gaza ennesima strage di civili: l'Onu denuncia un brutale attacco israeliano ai camion degli aiuti

Israele, 'camion con gli aiuti stanno entrando a Gaza' - L'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato alla Cnn che oggi alcuni camion sono entrati a Gaza senza specificare l'entità.

Gaza, il dramma dei palestinesi dopo la tregua: in 500mila tornano al Nord, ma non ci sono più le case. Ed entrano i camion degli aiuti - Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati in una Gaza City devastata nel corso del secondo giorno di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.