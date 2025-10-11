Gaza i bulldozer rimuovono le macerie mentre i palestinesi tornano in città

I palestinesi sono tornati tra le macerie di quelle che erano le loro case a Gaza City sabato, un giorno dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco nel territorio devastato dalla guerra. I bulldozer lavorano incessantemente per la rimozione delle macerie mentre Hamas e Israele hanno concordato la prima fase di un accordo proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha messo in pausa i combattimenti a Gaza e prevede il rilascio degli ostaggi da parte dei militanti, nonché dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

