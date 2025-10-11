Gaza i bulldozer rimuovono le macerie mentre i palestinesi tornano in città

I palestinesi sono tornati tra le macerie di quelle che erano le loro case a Gaza City sabato, un giorno dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco nel territorio devastato dalla guerra. I bulldozer lavorano incessantemente per la rimozione delle macerie mentre Hamas e Israele hanno concordato la prima fase di un accordo proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha messo in pausa i combattimenti a Gaza e prevede il rilascio degli ostaggi da parte dei militanti, nonché dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, i bulldozer rimuovono le macerie mentre i palestinesi tornano in città

In questa notizia si parla di: gaza - bulldozer

Gaza, Israele assolda coloni su Facebook per distruggere la Striscia con bulldozer: fino a 8000 euro al mese con vitto e alloggio inclusi

Norvegia, fondo sovrano vende sue azioni Caterpillar per $2mld: "Israele compra tutti i bulldozer prodotti e li usa per distruggere Gaza"

Bulldozer israeliani radono Gaza, civili incalzati a fuggire verso sud

A decine rimangono sepolti dalle macerie a Gaza City. Mentre nella Striscia entrano i nuovi bulldozer Caterpillar D9 che gli Stati Uniti hanno consegnato a Tel Aviv. Per abbattere e appianare. #israele #gaza #palestina #gazacity - facebook.com Vai su Facebook

Il centro della città già distrutto da raid e bulldozer - X Vai su X

Gaza, i bulldozer rimuovono le macerie mentre i palestinesi tornano in città - (LaPresse) I palestinesi sono tornati tra le macerie di quelle che erano le loro case a Gaza City sabato, un giorno dopo l’entrata in vigore ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Gaza, tra il dire e il fare ci sono 61 milioni di tonnellate di macerie. Ecco le stime realistiche di un incubo - Si stima che rimozione e smaltimento richiederanno decenni, tra veleni, ordigni inesplosi, diritti perduti e vittime ancora sepolte ... Scrive ilfattoquotidiano.it